Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/104: Vor Change im ATXFive, eine schöne Ehre für AT&S und Verbund-Verteidigung Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/104 kündige ich eine Indexänderung per September-Verfall an. Und zwar im ATXFive: Andritz wird meinen Berechnungen zufolge die voestalpine ersetzen. Für Andritz wäre es die 3. Aufnahme, zuletzt war man 2019 im Fünfer-Index, wurde dann durch den Verbund ersetzt, der mittlerweile ein Riese ist, obwohl er sich permanent gegen die Politik wehren ...

