Die Stimmung an den weltweiten Märkten hat sich nach Powells Rede auf dem Jackson Hole-Symposium am Freitag letzter Woche verschlechtert. Während diese Verschlechterung am besten an den Aktienmärkten zu sehen ist, leiden auch andere Anlagen - wie zum Beispiel Kryptowährungen - darunter. Nach einer kurzen Erleichterung gestern unternimmt Bitcoin einen weiteren Versuch, einen entscheidenden Durchbruch unter die 20.000-USD-Marke zu schaffen. Die bekannteste Kryptowährung wurde in den letzten Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...