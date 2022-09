Andritz erhielt von der in Kanada ansässigen Jasztex Fibers den Auftrag zur Lieferung eines Kreuzlegers für die Anlage in Point Claire in der Provinz Quebec. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen. Andritz ihat bereits mehrere Anlagen an Jasztex geliefert. Alvin Zoltan, Eigentümer von Jasztex, sagt dazu: "Wir haben 2017 unsere erste Anlage von Andritz gekauft und eine weitere im Jahr 2019. Mit der engen Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen sind wir sehr zufrieden und haben nun eine dritte Anlage in Auftrag gegeben."Andritz ( Akt. Indikation: 43,62 /43,68, -5,07%) Die Agrana-Verarbeitungskampagnen in den drei österreichischen Stärkefabriken sind gestartet. m 29. August wurde im Agrana-Werk Gmünd mit der ...

