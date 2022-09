Für Standard Lithium-Anleger wäre schwarze Kleidung heute angemessen. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Minus von rund acht Prozent an. Nur noch 5,05 USD müssen damit für eine Aktie gezahlt werden. Müssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die Bären das Kommando übernommen?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund ein Prozent zum 4-Wochen-Tief. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 4,98 gefunden. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Für die übergeordnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...