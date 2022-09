Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA stieg im August auf 52,8 gegenüber 52,5 im Vormonat und lag damit über den Erwartungen der Analysten von 52,0. Bezahlte Preise 52,5 vs. 55,3 erwartet Beschäftigung 54,2 vs. 49,5 erwartet Auftragseingänge 51,3 vs. 48,0 erwartet Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

