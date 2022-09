Boeing-Anteilseigner werden heute regelrecht ins Tal der Tränen gestürzt. Denn die Aktie muss ein Minus von rund sechs Prozent schlucken. Die Papiere kosten damit nur noch 151,35 USD. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,4 Prozent. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 150,82 gefunden. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor!

