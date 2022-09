Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit deutlichen Verlusten geschlossen, der ATX startete sehr schwach in den September und endete mit einem Rückgang von 3,1%. Nach wie vor beherrschen die Zinsängste das Geschehen, aufgrund der rekordhohen Inflation im Euroraum steuert die EZB in der kommenden Woche mit einer voraussichtlich starken Leitzinserhöhung gegen die Preisentwicklung an, und dies könnte sich auf die Wirtschaftsentwicklung negativ auswirken, befürchten die Investoren. Positive Konjunkturnachrichten aus Österreich konnten die Aktienkurse nicht unterstützen, die österreichische Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 6,0 Prozent gewachsen. Damit lag die Wirtschaftsleistung 1,5 Prozent über jener des ersten Quartals und 3,8 Prozent ...

