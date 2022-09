Nordea und Nokia bald im EuroStoxx - Hermes im Stoxx 50Abivax gibt cross-over Finanzierung über insgesamt EUR 49,2 Mio mit US- und europäischen Biotech-Investoren bekanntBei Credit Suisse stehen 4000 Jobs zur Disposition (HB)Saint-Gobain hat ein Angebot von einem US-Konsortium für sein Detektorgeschäft erhalten Bayer gewinnt den fünften Prozess um Herbizid Roundup in Folge Der Aufsichtsrat der Compleo Charging Solutions AG bestellt Herrn Jörg Lohr zum neuen Vorstandsmitglied GEA will 70 Mio Euro in eine neue Pharmafabrik investieren - Projekt soll Freitag vorgestellt werden (FAZ) MeVis Medical Solutions AG: Erhöhung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...

