Heute herrscht Hochstimmung bei Teamviewer-Aktionären. Immerhin kann sich die Aktie um rund vier Prozent nach oben schieben. Damit müssen für eine Wertpapier nun 9,93 EUR hingeblättert werden. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Teamviewer-Aktie.

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Bisher lag dieses Tief bei 9,58 EUR. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür ...

