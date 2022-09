Einen weiteren großen Erfolg konnte die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) zusammen mit ihren Partnern auf der Lulo-Diamanten-Mine in Angola feiern, denn erneut wurde dort ein sehr großer Stein gefunden. Der Diamant vom seltenen Typ IIa hat ein Gewicht von 160 Karat und ist damit nur 10 Karat leichter als der im Juli entdeckte rosafarbene Diamant, der auf den Namen "Die Lulo Rose" getauft worden war.Die Lulo Rose war im Juli in den ...

