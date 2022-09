DE30 gewinnt vor US-Arbeitsmarktdaten an Wert Nikon unterbreitet Angebot für SLM Solutions-Aktien (AM3D.DE) Die letzte Sitzung der Woche bringt eine Erholung nach dem gestrigen Ausverkauf der Aktienindizes. Die Anleger konzentrieren sich heute auf den NFP-Bericht, der von der Fed genau beobachtet wird. In Deutschland wurden heute bessere Daten zur deutschen Außenhandelsbilanz (Juli) veröffentlicht. Die Inflation (EPI) in der Eurozone stieg auf 37,9% im Jahresvergleich (Prognose 37% / Vorwert 36%). ...

