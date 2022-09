Um 11:04 liegt der ATX TR mit +1.62 Prozent im Plus bei 6026 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -23.22% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +3.50% auf 35.5 Euro, dahinter Erste Group mit +2.60% auf 22.46 Euro und Wienerberger mit +2.47% auf 22.83 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12808 (+0.21%, Ultimo 2021: 15884, -19.37% ytd). Die Wiener Börse hat die ATX (TR)-Beobachtungsliste 08/2022 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 09/2021 bis 08/2022 der prime market-Werte. Sie ist entscheidend für die nächste Umstellung im September. Die Liste zeigt das an, was wir in den vergangenen Tagen via http://www.christian-drastil.com/podcast hochgerechnet hatten.ATX (TR): Die aktuellen 20 sind derzeit bestätigt, auch Immofinanz ist nach wie vor ...

