Kontron hielt kürzlich sein virtuelles Capital Market Update 2022 ab. CEO Hannes Niederhauser stellte das neue Kontron Geschäftsmodell anhand der acht neu definierten Divisionen - Software Solutions, Transportation, Industrial IoT, Communications, ODM, Services, Americas and Asia - vor. Des weiteren wurde betont, das die Erlöse aus dem jüngst bekanntgegebenen Verkauf großer Teile des IT-Service Geschäfts für Wachstum sowie Aktienrückkäufe und eine Ausschüttung an die Aktionäre zu verwenden. Im Rahmen der Wachstumsoffensive sind insbesondere auch "Game Changer"-Akquisitionen in Höhe von bis zu 500 Mio. Euro in den kommenden Jahren geplant, so der CEO. Eine der jüngsten Akquisitionen ist jene der deutschen Lucom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...