Die Bullen überrennen Exxon Mobil heute regelrecht. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 96,43 USD. Doch wie geht es nun weiter?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Exxon Mobil der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Exxon Mobil-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund fünf Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch verläuft bei 101,56 USD. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Investoren, die an die langfristige Perspektive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...