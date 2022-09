DJ Arcelormittal schließt zwei Stahlwerke in Deutschland

Von Alistair MacDonald

LONDON (Dow Jones)--Arcelormittal will wegen der steigenden Energiekosten zwei Werke in Deutschland schließen. Wie der Stahlhersteller mitgeteilt hat, sollen ein Hochofen in Bremen und ein Werk, das Gießwalzdraht in Hamburg produziert, geschlossen werden. Bereits am Donnerstag hatte der Konzern die Schließung eines Hochofens in Spanien angekündigt. Grund hierfür sei eine gesunkene Stahlnachfrage.

"Die hohen Kosten für Gas und Strom belasten unsere Wettbewerbsfähigkeit stark", sagte Reiner Blaschek, Chef des deutschen Arcelormittal-Geschäfts. Die Kosten für Gas sind in Deutschland und ganz Europa sprunghaft angestiegen, nachdem Russland die Versorgung drastisch gedrosselt hat. Arcelormittal erklärte, dass es seinen Gasverbrauch in Deutschland bereits gesenkt habe, dass aber die höheren Kosten die Arbeit in den beiden Anlagen unrentabel machten.

Die deutschen und spanischen Hochöfen produzieren zusammen etwa 3,65 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr. Im vergangenen Jahr produzierte das Unternehmen rund 70 Millionen Tonnen Stahl.

September 02, 2022 13:40 ET (17:40 GMT)

