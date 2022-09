HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3311 Humungus ist österreichischer Wrestling-Veranstalter bzw. (mittlerweile) Teilzeit-Catcher und wollte den Podcast-Host im Vorspann der Folge verhauen. Heute, am 3. September 2022, tritt er mit seinen wilden Frauen und Männern der WUW in Neu-Essling auf, Einlass 15 Uhr, Eintritt frei. Eingetreten werden sicher auch die einen oder anderen Materialien. Der 5194. der Genickbruch.com-Weltrangliste spricht im Podcast über den eingangs erwähnten Event, den Lord Humungus aus Mad Max II, die Road Warriors, Andre the Giant, diverse Klone, den Heumarkt, Sick Bubblegum, den Liesinger Loisl und auch Dolly Buster. Im Mittelpunkt stehen natürlich WUW und WSA. Nicht vergessen: Wrestling und Essling = Wressling. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...