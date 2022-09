Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Die Hoffnung, dass die 50-Tage-Linie den ATX nach unten absichern könnte, währte nicht lang, mit einem Minus von 6% fällt der österreichischen Leitindex auf nur knapp über 2.800 Punkte. Die technische Gegenbewegung des heutigen Freitags kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der ATX in einem stark ausgeprägten Abwärts- trend befindet, wie der DMI in Kombination mit dem ADX verdeutlichen. Das Momentum hat deutlich ins Negative gedreht, so wie auch der MACD samt Signallinie. Das technische Setup ist eindeutig negativ, der Blick ist nach unten gerichtet. Ob die 2.800-Punkte-Marke wirklich Unterstützung bietet, ist fraglich, der Jahrstiefstand liegt dann bei 2.757 Punkten.

