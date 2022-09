CSGN SW- CS verhandelt angeblich über weitgehende Zerschlagung der InvestmentbankCredit Suisse stands trial in Singapore today, accused by a billionaire of negligence that he says cost him as much as $800 million MT NA-will wegen der steigenden Energiekosten zwei Werke in Deutschland schließenOMV AV-OMV ERWÄGT AUSGLIEDERUNG VON EXPLORATION & PRODUKTION: PRESSEROO LN-Deliveroo ist in Paris zu einer Nachzahlung von Sozialabgaben in Höhe von 9,7 Millionen Euro verurteilt worden. ECV-ENCAVIS AG steigt in den STOXX Europe 600 aufENR-Siemens Energy stehen aller Voraussicht nach vor dem Wiederaufstieg in den DAX und dürften dort im September Hellofresh verdrängen GYC-gilt als Abstiegskandidat aus dem MDAX, neben UniperMBG-Unternehmenschef Ola Källenius will das China-Geschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...