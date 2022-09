Nun scheint auch die EZB entschlossen gegen die Inflation vorgehen zu wollen, ähnlich wie die US-Notenbank. Das lässt die Anleihekurse purzeln und die Renditen klettern. Höhepunkt der kommenden Woche: die EZB-Sitzung am Donnerstag. 2. September 2022 Frankfurt (Börse Frankfurt). Noch höhere Leizinsen? Das scheint jetzt ausgemacht - in den USA und in der Eurozone. Die Anleihemärkte leiden. "Es ist ein enormer Druck auf dem Rentenmarkt", erklärt Rainer Petz von Oddo BHF. "Das Wording der Notenbanken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...