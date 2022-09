- Russland kündigte am Freitag an, die Gaslieferungen nach Europa über die Pipeline Nord Stream 1 auf unbestimmte Zeit vollständig einzustellen - Europäische Vermögenswerte stehen vor einem holprigen Start in den Handel der neuen Woche, da EURUSD zum ersten Mal seit 20 Jahren unter 0,99 fällt und DAX-Futures auf eine rückläufige Preislücke von über 3 % beim Start der europäischen Cash-Session hindeuten Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN ...

