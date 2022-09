(Fast) kein russisches Gas mehr, deutlich höhere Zinsen, wieder Lockdowns in China - gute Nachrichten sind derzeit rar gesät. Die kurze Euphorie vom Freitag ist verflogen. Den meisten Analysten zufolge werden die Kurse so schnell nicht wieder steigen. 5. September 2022 Frankfurt (Börse Frankfurt). Noch höhere Leizinsen? Das scheint jetzt ausgemacht - in den USA und in der Eurozone. Die Anleihemärkte leiden. "Es ist ein enormer Druck auf dem Rentenmarkt", erklärt Rainer Petz von Oddo BHF. "Das Wording ...

