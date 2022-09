Am 1. September 2022 wurde Dachgleiche für das Buwog-Projekt Haller im 11. Bezirk gefeiert. Andreas Holler, für das Development verantwortlicher Geschäftsführer der Buwog, begrüßte die rund 100 Gäste und richtete seinen Dank an alle am Projekt beteiligten Partner - darunter auch Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und das für die Architektur der drei Baukörper verantwortliche Architekturbüro FOAM. Das Projekt Haller besteht aus drei Baukörpern mit je vier Stockwerken. Das Projekt mit 127 freifinanzierten Eigentumswohnungen wird im kommenden Jahr fertiggestellt.

