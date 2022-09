Nachlese Podcast Freitag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3309 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S2/106 ging es um den 251. Geburtstag der Wiener Börse, der am Freitag begangen wurde, mit hintenraus unserem Börsesong in der Langversion - weil IRW-Press supportet, bleibt auch der gabb im September und Oktober frei. - nicht recht gebe ich Wien Energie-Chef Michael Strebl, denn nein, die Börsen sind nicht schuld an der aktuellen Situation. Eher schon Sanktionen, Marktteilnehmer und Händler. Die Börse matcht nur. Mein Wien Energie-Tarifpreis ist von Juli bis September übrigens von 12 auf 31 gestiegen. - Max Deml verbindet man untrennbar mit dem Öko-Invest-Verlag, den er 1991 gegründet ...

