Die Sorgen über die kommende Energiekrise werden deutlicher - Bundesregierung kündigt weiteres Hilfspaket an Die erste Handelssitzung dieser Woche in Deutschland bringt eine Rückkehr der Befürchtungen einer möglichen schweren Energiekrise in Europa mit sich. Die Stimmung ist getrübt, die Bundesregierung hat ein neues Hilfspaket angekündigt. Die heutigen Wirtschaftsdaten: Quelle: xStation 5 Der Swap-Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 66 % für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte durch die EZB bei ihrer Sitzung in der nächsten ...

