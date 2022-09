HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3317 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/107 geht es um den 5. als Sparplan-Tag, der den Schwarzen Montag ein bissl erträglicher macht, dann den exakten Termin des ATX-Komitees, eine Nr. 1-Position von Addiko Bank, das prolongierte Wien Energie Rätsel, ein Happy Birthday an Ex-Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber, den Verbund erwähnt auch Max Deml im Börsepeople-Podcast und da spielt auch Peter Pilz eine Rolle. Der Smeil Award geht ebenfalls los, wir stellen ab sofort 6 Einreichungen jeden Tag vor. News gibt es zu Kontron, Fabasoft ...

