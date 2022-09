Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: CEO Talk mit Günther OfnerDer Chef der Flughafen Wien AG hat Platz genommen, um mit Thomas & Max zu besprechen, wie so ein Airport eigentlich funktioniert. Außerdem ganz aktuell: Die Eigentümer-Struktur des Flughafens und das Übernahme-Angebot australischer Pensionsfonds (September '22). Bleibt der Flughafen in heimischer Hand?Inhalt:02:30 - Was macht ein Flughafen?10:00 - Wie man eine Pandemie überlebt14:30 - Warum macht man so viel Gewinn?17:00 - Wem gehört der Flughafen?21:00 - Wie funktioniert die Wertschöpfung?32:00 - Welche Aufgaben hat Günther Ofner?45:00 - Der Word RapSunrise Capital - Investieren für Sparer:innen (00:53:23), 05.09. Wiener Börse ...

