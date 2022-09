Anleger, die Ballard Power im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund zwei Prozent zubuche. Damit stellt sich der Preis nun auf 7,37 EUR. Kommt jetzt die Rallye?

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 7,15 EUR. Bei Ballard Power geht es jetzt also besonders hoch her!

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 8,69 EUR, sodass Ballard Power in Abwärtstrends ...

