HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3320 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/108 geht es um das bevorstehende Meeting des ATX-Komitee. Nicht ATX-Komitee-Thema ist der TecDAX natürlich, aber dort dürfte Kontron lt. ICF Bank per September-Verfall herausgenommen werden. Weiters: Die Post hat die Milliarde, ein Wanderpokal gehört fix Gerald Grohmann und im Austria Center Vienna gibt es Valneva-Covid-Stiche. Spanisch ist ein Teil des Podcasts, erwähnt werden Palfinger, Caixa/Erste und Sunrise. News von Zumtobel, Immofinanz, Leiwandes von Strabag und Mayr-Melnhof-Gas ....

