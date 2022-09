Die voestalpine sicherte sich kürzlich einige Luffahrtaufträge: Von Boeing kommen mehrere umfassende Neuaufträge für die Lieferung hochbelastbarer Komponenten. Zudem beauftragte MTU Aero Engines die voestalpine in den kommenden Jahren mit der Lieferung hochkritischer Schmiedeteile, die in verschiedenen Flugzeugtypen, etwa dem A320neo von Airbus verbaut werden. In Summe beträgt das Auftragsvolumen laut voestalpine bis 2030 rund 300 Mio. Euro. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.09.)

Den vollständigen Artikel lesen ...