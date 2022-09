München (ots) -Am 1. September 2022 wurde die Initiative Interaktive Medien in der Gesellschaft gegründet. Zu Videospielen als soziales Phänomen bestehen bereits zahlreiche Narrative, Klischees und Vorurteile, an belastbaren Daten fehlt es dem Diskurs allerdings in vielen Fällen. Die 'Initiative Interaktive Medien in der Gesellschaft' hat sich zum Ziel gesetzt, Datenerhebungen zu initiieren, zu kommentieren und zu validieren.Das Ziel dahinter ist es, aus Nischenwissen Fachwissen zu machen. Ebenfalls sollen Dialogräume geschaffen oder an ihnen als kompetentes Interessensnetzwerk teilgenommen werden. Die Initiative sieht sich an der Schnittstelle zwischen Politik, Industrie, Rezipienten und Kulturschaffenden und möchte als vermittelnder Partner zur Verfügung stehen.Bisher befindet sich die IIMIDG im Aufbau, ist aber immer auf der Suche nach neuen Partnerorganisationen. Aktuell wird ein Terminkalender für 2023 erstellt, der ab November 2022 auf der Website www.iimidg.de stetig aktualisiert wird. Einladungen zu Messen, Diskussionen und Forschungsprojekten sind über die Kontaktdaten jederzeit möglich. Grundsätzlich bietet IIMIDG gerne Unterstützung für Projekte an, die Gaming transparenter, fairer und freier machen wollen.Pressekontakt:Initiative Interaktive Medien in der GesellschaftSebastian Fischerinfo@IIMIDG.dewww.IIMIDG.deOriginal-Content von: Initiative Interaktive Medien in der Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165071/5314959