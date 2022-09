Petro Welt Technologies -2.09% PARTLINK (PL001): Der Großaktionär von Petro Welt fordert den Squeeze Out: https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/petro-welt-technologies-hauptgesellschafter-joma-verlangt-ausschluss-der-minderheitsaktionaere-gemaess-abs-gesellschafterausschlussgesetz-gesausg/?newsID=1648347 Die Aktie notiert nach wie vor unterhalb des Abfindungsniveaus, was an den Risiken zu Russland liegen dürfte. Bis zur Eintragung des Beschlusses des Squeeze Outs vergehen vermutlich noch gut 3 Monate. Bei einer Anfechtung des Beschlusses können dies auch gut 6 Monate werden. Insofern ist dies eine Menge Zeit für "überraschende" Entwicklung, die zu einem Scheitern des Squeeze Outs führen könnten. Insbesondere wenn der Kurs bis zur Eintragung des Beschlusses ...

