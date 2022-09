Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Polytec Group +1,82% auf 5,6, davor 5 Tage im Minus (-4,68% Verlust von 5,77 auf 5,5), Silber Philharmoniker 1/1 -0,19% auf 26,42, davor 4 Tage im Plus (5,21% Zuwachs von 25,16 auf 26,47), Addiko Bank -0,94% auf 10,55, davor 4 Tage im Plus (3,4% Zuwachs von 10,3 auf 10,65), Wolford +1,9% auf 5,35, davor 4 Tage im Minus (-7,08% Verlust von 5,65 auf 5,25), DO&CO -0,98% auf 80,6, davor 3 Tage im Plus (4,63% Zuwachs von 77,8 auf 81,4), Telekom Austria -1,42% auf 6,23, davor 3 Tage im Plus (3,61% Zuwachs von 6,1 auf 6,32). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Strabag 37,85 (MA200: 38,09, xD, davor 61 Tage über dem MA200). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Verbund (3 Plätze gutgemacht, von 8 auf 5); dazu, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...