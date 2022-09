Der amerikanische Finanzdienstleister Globe Life Inc. (ISIN: US37959E1029, NYSE: GL) zahlt eine Quartalsdividende von 20,75 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Ausbezahlt wird die vierteljährliche Dividende am 1. November 2022 (Record date: 7. Oktober 2022). Somit schüttet Globe Life auf das Jahr gerechnet 0,83 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 99,80 US-Dollar (Stand: 7. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...