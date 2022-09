Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Einen deutlich größeren Zuwachs als an den großen europäischen Börsen gab es gestern für den ATX, der österreichische Leitindex konnte um 2,1% fester aus dem Handel gehen. Dieser Zuwachs war zum größten Teil dem Verbund zu verdanken, für den Versorger ging es dank der Nachricht bezüglich der Preisobergrenze von 200 Euro je Megawattstunde für nicht mittels Gas erzeugten Strom um beachtliche 13,4% nach oben. Im Sog dieser Nachricht konnte auch EVN zulegen und mit einem Plus von 3,5% aus dem Handel gehen, scheinbar ist man am Markt zuvor von einer wesentlich niedrigeren Grenze beziehungsweise einem stärkeren Eingriff ausgegangen. Auch die schwergewichteten Banken hatten einen ...

