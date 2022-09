Insgesamt 19 Lehrlinge begannen im September ihre Ausbildung beim Leuchtenkonzern Zumtobel. Sie werden in den kommenden drei bzw. vier Jahren in den Berufen Elektrotechnik, Mechatronik, Kunststofftechnik und IT-Systemtechnik zu Fachkräften ausgebildet. In der hauseigenen Lehrwerkstatt erlernen die Lehrlinge die fachspezifischen Basiskompetenzen, unterstützt werden sie dabei von hauptamtlichen Lehrausbilderinnen und Lehrausbildern. Begleitend dazu finden regelmäßig Kurse und Workshops im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und zur Weiterentwicklung der sozialen Kompetenz statt.

Den vollständigen Artikel lesen ...