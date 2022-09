Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/109: Verbund-Schock am Mittwoch, Kurier konter-kuriert, Zeichnung für 21er-Emission eröffnet Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/109 geht es um eine völlig irre Entwicklung der Verbund-Aktie heute, ca. von 85 auf 84 auf 99 auf 95, dies vor dem Ministerrat, aber ohne News. Man kombiniert natürlich, hört dann nichts, allerdings ist der Sektorindex Energie im Euro-Stoxx auch 5 Prozent im Plus, also vielleicht eher was Internationales, das vielleicht Short Squeeze-Trader und ...

