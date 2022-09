Mit der Kryptoregulierungsrichtlinie MiCA (Markets in Crypto-Assets) hat sich die EU auf einen einheitlichen rechtlichen Rahmen für den Handel mit Krypto-Assets verständigt. Die Richtlinie soll bis Ende 2023 in den einzelnen EU-Ländern in Kraft treten. Damit hat die EU nachgezogen, doch noch immer ist die Schweiz einige Schritte voraus. "Das liegt nicht nur an den Inhalten der Gesetze und Regeln, sondern auch am gelebten Willen", sagt Natasha Gonseth, Head of Compliance bei der auf Krypto-Dienstleistungen spezialisierten BCB Group. "Die Schweizer ...

