VANCOUVER (British Columbia), 8. September 2022. GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSX-V: GR) ("Great Atlantic" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Explorationsprogramm 2022 beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Golden Trust begonnen hat, das sich im Zentrum von Neufundland und 1,5 km nördlich des Goldprojekts Valentine von Marathon Gold Corp. (TSX-V: MOZ) befindet.

Der Schwerpunkt des Programms liegt auf Gebiete mit Gold-in-Boden-Anomalien, die im Rahmen des Explorationsprogramms 2020 identifiziert wurden. 23 der 125 Erkundungsbodenproben, die im Jahr 2020 im Konzessionsgebiet entnommen worden waren, ergaben anomale Goldwerte (Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Januar 2021).

Der Schwerpunkt des Programms 2022 liegt auf der nördlichen Region des Konzessionsgebiets, in Gebieten mit geochemischen Gold-in-Boden-Anomalien, sowie auf der südlichen Region des Konzessionsgebiets. Das Programm besteht aus Schürfgrabungen und geochemischen Gesteinsprobennahmen sowie geochemischen Bodenprobennahmen, um die geochemischen Gold-in-Boden-Anomalien weiter zu definieren und Zielgebiete für geophysikalische Untersuchungen, Schürfgrabungen und Diamantbohrungen zu identifizieren.

23 der Proben von 2020 (etwa 18 % der Proben) ergaben anomale Werte von 6 bis 52 ppb Gold, wobei elf Proben (etwa 9 % der Proben) 11 bis 52 ppb Gold und vier Proben über 20 ppb Gold (24 bis 52 ppb Gold) ergaben. Die Goldanomalien, die im Rahmen der Probennahmen 2020 identifiziert wurden, kommen als einzelne Probenanomalien und als Anhäufung anomaler Proben vor. Die Höhepunkte beinhalten Folgendes:

- 16 von 50 Proben (etwa 32 % der Proben) entlang eines etwa 1,3 km langen Abschnitts einer Bodenlinie ergaben 6 bis 26 ppb Gold, wobei sechs Proben 11 bis 26 ppb Gold ergaben.

- Drei von sechs Proben entlang eines etwa 130 m langen Abschnitts einer Bodenlinie ergaben Goldwerte von 14, 19 bzw. 52 ppb.

- Dispergierte zusätzliche Goldanomalien mit bis zu 28 ppb Gold

Die Bodenproben von 2020 wurden von Eastern Analytical Ltd. analysiert. Die Bodenproben wurden getrocknet und auf -80 Mesh gesiebt. Teilproben der gesiebten Teile wurden mittels Brandprobe mit Atomabsorption (AA) auf Gold und mittels vier Säuren mit ICP-OES auf 34 Elemente analysiert. Great Atlantic ist von Eastern Analytical Ltd. unabhängig.

Das Konzessionsgebiet Golden Trust befindet sich 1,5 km nördlich des Goldprojekts Valentine von Marathon Gold Corp. und etwa 44 km südwestlich des Konzessionsgebiets Golden Promise von Great Atlantic. Das Konzessionsgebiet Golden Trust befindet sich innerhalb der vielversprechenden Victoria Lake Supergroup, die zahlreiche epigenetische Gold- und Massivsulfidvorkommen vulkanischen Ursprungs (einschließlich der Basismetall-/Edelmetalllagerstätte Duck Pond) beherbergt, sowie innerhalb der Subzone Exploits der Zone Dunnage und östlich einer größeren (Appalachen)-Kollisionsgrenze und Geosuturzone.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Mineralisierung beim Goldprojekt Valentine, im Konzessionsgebiet Golden Promise, bei der Lagerstätte Duck Pond und in anderen Bereichen in der Subzone Exploits nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Golden Trust hinweist.

Das insgesamt 2.400 ha große Konzessionsgebiet befindet sich in einem kaum erkundeten Gebiet des zentralen Goldgürtels von Neufundland.

David Martin, P.Geo. (New Brunswick und Newfoundland und Labrador), VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Für das Board of Directors:

"Christopher R Anderson"

Christopher R. Anderson

President, CEO & Director

Büro: +1 604-488-3900

Investor Relations: 1-416-628-1560

IR@GreatAtlanticResources.com

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Gold, Kupfer, Zink, Nickel, Kobalt, Antimon und Wolfram.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Great Atlantic Resource Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

