Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angesichts des zunehmenden Inflationsdrucks zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zinsen angehoben. Die Zinssätze werden um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Das ist die stärkste Anhebung der EZB seit 22 Jahren. Zudem kündigte die Notenbank weitere Zinsanhebungen bei ihren nächsten Sitzungen an. Hier einige Statements von Marktteilnehmern Wolfgang Bauer, Fondsmanager im Public Fixed Income Team bei M&G Investments kommentiert die heutige Zinsentscheidung der EZB wie folgt: "Da ihre Glaubwürdigkeit als Hüterin der Preisstabilität in Europa auf dem Spiel steht, hat sich die EZB heute für die größte Zinserhöhung ihrer Geschichte entschieden. Ob der Schritt von 0,75% eine spürbare ...

