Valneva-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. So schießt die Aktie um rund vier Prozent nach vorne. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Valneva, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Dieser Bremsbereich ist bei 15,78 USD zu finden. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 31,81 USD, sodass Valneva in Abwärtstrends verläuft. Doch selbst in Abwärtstrends gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...