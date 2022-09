Öl- und Gasaktien waren lange totgesagt, in diesem Jahr gehören sie zu den Top-Performern. Zuletzt ging es mit den Öl- u Gaspreisen allerdings etwas nach unten. Ist die Rally vorbei? 8. September 2022 Frankfurt (Börse Frankfurt). Über 20 Prozent hat Starinvestor Warren Buffett seit dem Frühling am US-Ölkonzern Occidental Petroleum gekauft, spekuliert wird über eine Komplettübernahme. Zu Buffetts Top-Investments gehört außerdem der US-Ölriese Chevron. Buffett ist nicht der Einzige, der noch an die ...

