Heute im gabb: Um 11:04 liegt der ATX TR mit +1.56 Prozent im Plus bei 6298 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -19.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Österreichische Post mit +4.48% auf 30.875 Euro, dahinter RBI mit +2.94% auf 13.29 Euro und Erste Group mit +2.71% auf 25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13099 (+1.78%, Ultimo 2021: 15884, -17.53% ytd). - News zu AT&S, Andritz, Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, Sportradar- Falter, baha und BNP Paribas- Number One Award Börsepeople: Thomas Tschol neu in den Top 3, Max Deml stärkster Neueinsteiger- Unser Robot sagt: Verbund, Frequentis, Mayr-Melnhof und weitere Aktien auffällig; Gerald Grohmann führt den 16. Tag im CEO-Ranking- Smeil Nominierungen 2022: Geldschnurrbart, Einfach Anlegen, Divantis, Freiheitsmaschine, ...

