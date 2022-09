Nel ASA begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund zwei Prozent vorzeigen. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 1,38. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Nel ASA, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Bisher lag dieses Tief bei 1,31 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Denn demnach sind für Nel ASA Abwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...