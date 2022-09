Nachlese Podcast Donnerstag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3333 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - der Verbund hat zur Wochenmitte eine Punktlandung mit den avisierten 100 Mio. Tagesvolumen an der Börse geschafft. Eine Begründung wurde mir von Bernhard Dörflinger, Manager bei der baha Group, geschickt: "Mögliche Erklärung lt. den News in unserem Terminal baha WebStation: Laut einem Bericht der Financial Times plant die EU eine Preisobergrenze von 200 Euro je Megawattstunde (MWh) für nicht mittels Gas erzeugten Strom. Die Meldung ließ europaweit die Aktien von Versorgern steigen. [..] Scheinbar ist man am Markt zuvor von einer wesentlich niedrigeren Grenze ausgegangen." Thx Bernhard. Danke auch an ...

