In der Kalenderwoche 36 (05.09. bis 09.09.22) hat die Zeichnungs- und Umtauschphase der Aufstockungs-Tranche des Photon Energy-Green Bonds 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) begonnen. Die sechsjährige Anleihe soll um bis zu 25 Mio. Euro auf ein mögliches Gesamtvolumen von bis zu 90 Mio. Euro aufgestockt werden, sie wird jährlich mit 6,50% verzinst. Das Umtauschangebot (inkl. 15 Euro-Bonus je umgetauschter Anleihe) richtet sich dabei an die Inhaber der Photon Energy-Anleihe 2017/22 und läuft bis zum 07. Oktober 2022. Das öffentliche Angebot endet am 11. Oktober 2022. Unterdessen haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG besagten 6,50%-Photon Energy Green Bond Anleihe 2021/27 weiterhin als "attraktiv" eingestuft und 4 von 5 möglichen Sternen vergeben. Mit der Fokussierung auf die Erzeugung von regenerativer Energie habe Photon Energy laut Analysten-Meinung "ein sehr rentables Geschäftsmodell" mit einem umfangreichen Portfolio an eigenen PV-Anlagen und Wartungsaufträgen.

Die R-LOGITECH S.A.M. hat Investmentbanking-Berater beauftragt, eine Marktsondierung hinsichtlich der möglichen Platzierung einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe durchzuführen. Weitere Details wurden vom Logistik-Unternehmen noch nicht bekanntgegeben. Die aktuell "laufende" R-Logitech-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVB8), die mehrfach auf ein Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro aufgestockt wurde und mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...