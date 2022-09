Partystimmung bei Caterpillar-Aktionären. So schießt der Kurs rund drei Prozent in die Gewinnzone. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Caterpillar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Caterpillar-Analyse einfach hier klicken.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Denn eine wichtige Unterstützung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Dieser Wendepunkt liegt bei 178,08 USD. Börsianer sollten daher Caterpillar in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Für Putkäufer oder Leerverkäufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...