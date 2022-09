Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Leichte Erholung am Markt: Globale Aktien +0,4% im Wochenvergleich. Der Aktienmarkt profitierte u.a. von den leicht gefallenen Energiepreisen aufgrund der schwächer als erwarteten Wirtschaftsdaten in China. Emerging Markets Aktien fielen dabei um -2%. Die große chinesische Metropole Chengdu verlängerte am Donnerstag den Covid-Lockdown erneut. Der Einkaufsmanagerindex der chinesischen Industrie fiel im August (49,5 Pkt.) unter die wichtige Marke von 50 Punkten. Neue Daten zur Inflation (+2,5% j/j) und den Produzentenpreisen (+2,3% j/j) bestätigten diese Woche die Schwäche der chinesischen Wirtschaft. Der chinesische Aktienmarkt fiel diese Woche um -4%. Eine Trendumkehr erwarten wir derzeit nicht. Positiv ist derzeit trotz der hohen ...

