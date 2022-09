Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX gewinnt auf Wochensicht knapp 5 Prozent und schafft es damit, wieder über seinen gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage zu springen. Der Abwärtstrend ist gestoppt, zumindest dem Parabolic System folgend. Auch der etwas nachlaufende DMI ist gerade im Begriff, das Signal für einen Aufwärtstrend zu generieren. Das ins Positive drehende Momentum und der seine Signallinie schneidende MACD generieren kurzfristig betrachtet ebenfalls Kaufsignale. Die nächste psychologisch wichtige Marke sind die 3.000 Punkte, die könnten in der nächsten Woche fallen. Der nächste Widerstand bei 3.069 Punkten in Form eines Fibonacci Retracements liegen ebenfalls in Reichweite."

