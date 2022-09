In den vergangenen Tagen konnnte Paion massiv zulegen. Schließlich gewann der Kurs im Vergleich zur Vorwoche rund 2,84 Prozent An vier der fünf Sitzungen verabschiedete sich das Wertpapier mit Kursanstiegen aus dem Handel. Das Plus von 11,36 Prozent am Montag war dabei für Paion der höchste Tagesgewinn. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Bis zu den 4-Wochen-Tiefs verbleibt schließlich nur eine Differenz von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...