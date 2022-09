Das Lachen dürfte CureVac-Aktionären vergangen sein. Immerhin findet sich der Kurs 2,38 Prozent niedriger wieder als vor einer Woche. Mit Verlusten schloss das Wertpapier an insgesamt zwei der vier Sitzungen. Heftig zusammengezuckt war CureVac am Donnerstag mit einem Minus von 3,98 Prozent. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Denn bis zur nächsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Ein weiterer Rutsch von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...